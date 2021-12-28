وأضاف بينيت في مقابلة إذاعية: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع. نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".

وتابع قائلا: "إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية. لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي"، وفق ما نقلت "رويترز".

جولة ثامنة

ومع انطلاق الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، قال المنسق الأوروبي في المحادثات، إنريكي مورا، إن الوصول إلى اتفاق قد يكون أسرع من المتوقع.

وأوضح مورا: "نتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني خلال أسابيع وليس أشهر".

وأكد أن "هناك إشارات إيجابية بشأن إنجاح الجولة الثامنة من المحادثات"، مشيرا إلى أن كل الوفود أبدت رغبتها في حسم المفاوضات.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إيران قد عادت لمفاوضات فيينا بنهج أكثر إيجابية.

وبيّن في حديث لسكاي نيوز عربية، أن واشنطن تريد أن ترى سعي جميع الأطراف للوصول وتنفيذ عودة متبادلة وسريعة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت إيران قد عادت بنهج أكثر إيجابية.