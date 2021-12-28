وأضاف الزعيم اليميني أن وزير الصحة، مارسيلو كيروجا، سيعلن في الخامس من يناير المقبل، الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من "كوفيد-19" لمن تتراوح أعمارهم بين الخامسة و11عاما والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر الحالي.

وقال بولسونارو للصحفيين "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد".

ويثار جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كوفيد-19 في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

وأضاف الرئيس البرازيلي "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس (من يناير) كيف سيتم تطعيم الأطفال ضد كوفيد-19... أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".

وجاء في تقرير للجنة استشارية حكومية أن "كوفيد-19" تسبب بوفاة 301 طفل في الفئة العمرية من الخامسة وحتى 11 عاما في البرازيل.

في غضون ذلك، يرفض بولسونارو الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويشكك في أمان اللقاحات وفعاليتها.