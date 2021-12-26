وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب إلى الأمة: "أميكرون يذيع صيته حاليا"، وتابع: "بعد تحليل الأوضاع الدولية وحملتنا للتلقيح ضد كوفيد-19 على مدى الأشهر الـ11 الأخيرة، اتّخذ علماؤنا اليوم قرارات حاسمة".

وتابع: "علينا توخي الحيطة والحذر"، وذلك في معرض إعلانه أن اللقاحات ستكون متاحة للمراهقين البالغين 15 عاما وما فوق، اعتبارا من الثالث من يناير.

وستُتاح لأفراد الطواقم الطبية وللأشخاص الذين يبلغون 60 عاما وما فوق "جرعة احترازية" بعد أسبوع، وفق مودي.

وقال رئيس الوزراء الهندي: "أدركنا في توقيت مبكر جدا أهمية التلقيح، لذا تمكّن أكثر من 61 بالمئة من البالغين من تلقي جرعتين و90 بالمئة جرعة واحدة على الأقل".

وأحصت الهند أكثر من مئتي ألف وفاة إبان موجة فتاكة من كوفيد-19 شهدتها بين أبريل ويونيو، غصّت خلالها المستشفيات بالمرضى ومحارق الجثث بالمتوفين.

وقد سجّلت الموجة إثر الحج الهندوسي "كومبه ميلا"، الذي يعد أحد أكبر التجمّعات الدينية في العالم، والذي استقطب نحو 25 مليون حاج.

وسجلت الهند 478 ألفا و133 وفاة، تأتي بعد الولايات المتحدة، الأكثر تسجيلا للوفيات من جراء كوفيد-19 في العالم (815 ألفا و423 وفاة)، والبرازيل (618 ألفا و228 وفاة).