وأضاف ترودو أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض، في الوقت الذي تتنافس على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد.

وقال في مقابلة مع تلفزيون غلوبال: "لقد كنا نتنافس وكانت الصين، من وقت لآخر، تلعب مع كل منا بذكاء شديد في سوق مفتوحة وبطريقة تنافسية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا و(تشكيل اتحاد) قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من... تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض".