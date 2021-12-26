وبحسب المكتب الصحفي التابع للأمن، فقد اعتقل ثلاثة أشخاص، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدافع للجريمة ربما يكون ثأرا بين عصابات إجرامية.

وقالت السلطات إنه تم التعرف على اثنين من الضحايا (21 و26 عاما)، وكلاهما لديه سجل إجرامي لدى الشرطة، في تهم حيازة سلاح بشكل غير قانوني، واستلام مسروقات، وتكدير الأمن والسلام العام، والصلة بعصابات إجرامية.