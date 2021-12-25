وسارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس، بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.

وقال خفر السواحل إن السلطات أرسلت طائرات وسفن إلى المنطقة.

وقالت وكالة أثينا للأنباء، وهي وكالة يونانية شبه رسمية، إن 80 شخصا يعتقد أنهم كانوا على متن المركب الذي وصفته بأنه شراعي، وأضافت أن ظروف انقلابه غير معروفة إلى الآن.

وفي وقت سابق، قالت السلطات اليونانية إنها انتشلت 11 جثة من موقع حادث تحطم مركب شراعي آخر، غرق وهو يقل مهاجرين قبالة جزيرة غير مأهولة جنوبي اليونان، الخميس، وأنقذت السلطات 90 شخصا آخرين.

وتشكل اليونان إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين، الذين يسعون للفرار من الحرب وضيق العيش في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

وخلال الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء، غرق مركب يعتقد أنه كان يقل 50 مهاجرا قبالة جزيرة فوليجاندروس، ويُخشى أن يكون العشرات لقوا حتفهم.