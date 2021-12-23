وحقق الجيش الإثيوبي وحلفاؤه تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث استعادوا السيطرة على بلدات ومدن رئيسية في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين اللتين سيطر عليهما مقاتلو تيغراي في وقت سابق من هذا العام، وأجبرت قوات تيغراي على التراجع إلى إقليمها.

وإلى هذا، قال ليغيسي: "انتهت عملية المرحلة الأولى لطرد الجماعة الإرهابية من المناطق التي احتلتها، بالنصر. في هذه اللحظة تدمرت بشدة رغبة العدو وقدرته على الدخول في حرب".

وأضاف قائلا: "تعتزم الحكومة اتخاذ مزيد من الخطوات للتأكد من أن رغبة قوات تيغراي لن تظهر مرة أخرى في المستقبل. في الوقت الحالي، تأمر القوات الإثيوبية بالحفاظ على المناطق التي تسيطر عليها".

وقد يكون إعلان حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أن جنودها لن يلاحقوا قوات تيغراي في إقليمها بمثابة انفتاح يشجع على وقف إطلاق النار والمفاوضات لحل النزاع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم قوات تيغراي إن مقاتليه تلقوا أوامر بالانسحاب إلى داخل الإقليم.

وقال ديبريتسيون غيبريشائيل في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد أمرت تلك الوحدات التابعة لجيش تيغراي الموجودة خارج حدود تيغراي بالانسحاب إلى حدود تيغراي في الحال".

كما اقترح إنشاء منطقة حظر طيران فوق تيغراي لمنع الهجمات الجوية على الإقليم، وفرض حظر دولي على الأسلحة على إثيوبيا وإريتريا.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في صراع تيغراي الذي اندلع في نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيغراي الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح آبي رئيسا للوزراء عام 2018.