وفي بيان صدر بعد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كررت الوزيرة البريطانية أن "تعزيز القدرات العسكرية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا والقرم التي ضمّت في شكل غير قانوني هو أمر مرفوض".

وأضافت أن "أي توغل روسي سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا وسيتم التصدي له بقوة"، وخصوصا عبر "عقوبات منسقة مع شركائنا بهدف فرض كلفة باهظة على مصالح روسيا واقتصادها".

وأكدت الوزيرة البريطانية أن "المخرج الوحيد للوضع الراهن يبقى عبر الحوار"، مضيفة "أرحب بكون روسيا أظهرت نيتها للبدء بمباحثات في يناير".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اعتبر الخميس خلال مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام أن رد الفعل الأميركي على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا "إيجابي".

وأضاف بوتن "يجب ألا يكون هناك أي توسع لحلف شمال الأطلسي شرقا". وتابع "الكرة في ملعبهم. عليهم إعطاءنا بعض الأجوبة" لكن "عموما، نرى رد فعل إيجابيا".