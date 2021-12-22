وسوّغ فاوتشي دعوته هذه، لأن المذيع استخدم لغة عنيفة أثناء مؤتمر للمحافظين، حيث شجع الحضور على "نصب كمين كلامي" للطبيب الشهير عبر طرح أسئلة مفاجئة ومريبة لإحراجه أمام وسائل الإعلام.

وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن": "هذا جنون، وهذا الرجل يجب أن يفصل من العمل على الفور".

لكن "فوكس نيوز" دافعت عن مذيعها، وقال متحدث باسم الشبكة: "استنادا على مشاهدة المقطع المصور وقراءة النص بشكل كامل، فإن جيسي واترز كان يستخدم استعارة لطرح الأسئلة الصعبة على فاوتشي حول الأبحاث التي يجريها، وقد جرى تحريف كلامه".

وكان واترز قد أدلى بتصريحات، الاثنين، خلال مؤتمر لمنظمة "turning Points USA" اليمينية، حيث أعطى مجموعة الطلبة قواعد لكيفية توثيق لحظة فيروسية، قال إنه سيجري بثها وتضخيمها على "فوكس نيوز"، وغيرها من وسائل الإعلام.

وتتعلق بالأسئلة بالمزاعم غير المثبتة بشأن تمويل معاهد أميركية لأبحاث في مختبر بمدينة ووهان الصينية، الذي يزعم البعض بأنه مصدر الوباء.

واعتبر فاوتشي التعليقات هذه "صادمة"، مقرا أنه من المتحمل بألا يخضع المذيع للمساءلة في فوكس نيوز.

وأضاف، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية "الشيء الوحيد الذي فعلته طوال هذين العامين هو تشجيع الناس على ممارسات الصحة العامة الجيدة، بما يشمل التطعيم والحذر في الأماكن العامة وارتداء القناع الطبي".

وتابع: "لذا السبب، لديك شخص ما يقول إن على الناس أن يطلقوا النار علي في كمين.. ما هذا الجنون الموجود في المجتمع هذه الأيام".

ولطالما هاجمت "فوكس نيوز" فاوتشي، وقبل أسابيع قارنت مذيعة تعمل خدمة رقمية تابعة لـ"فوكس نيوز" أنتوني فاوتشي مع طبيب نازي سيء السمعة، أجرى تجارب على معسكر الاعتقال النازي الشهير "أوشفيتز".

والتزمت الشبكة الصمت إزاء هذه التصريحات.