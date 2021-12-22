وقال الملياردير الجمهوري خلال بيان إنه سيتطرق إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020 من مارالاغو بفلوريدا، مكررًا، دون أي أساس، أنها سُرقت منه.

وانتقد الرئيس السابق اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في هذا الهجوم، الذي صدم الولايات المتحدة والعالم، باتهامها بـ"التحيز التام".

وقال إنه بدلاً من ذلك، عليها التحقيق في "الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020" على حد قوله.

وأوضح ترامب: "سأعقد مؤتمرا صحفيا في 6 يناير في مارالاغو لمناقشة كل هذه النقاط وغيرها".

وأضاف: "في الأثناء تذكروا أن التمرد وقع في 3 نوفمبر" يوم الانتخابات الرئاسية.