وأضاف أتال: "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مؤكدا أن 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور أوميكرون، الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

والهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.