"المركز الطبي الجامعي سوروكا” في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، أعلن أن رجلا ستيني توفي الاثنين، بعد أسبوعين من دخوله المستشفى.

وبسبب انتشار المتحوّر أوميكرون من كوفيد-19، وافق المشرعون الإسرائيليون الثلاثاء على إضافة الولايات المتحدة إلى "القائمة الحمراء" لأكثر من خمسين دولة يمنع السفر اليها.

وقالت رونيت غال المتحدثة باسم لجنة الدستور والعدالة والقانون بالكنيست: "وافقت اللجنة أيضا على حظر السفر إلى إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء".

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الاثنين: "إن القيود الصارمة على السفر كانت حاسمة مع بدء زيادة حالات الإصابة بأوميكرون الذي أصبح موجودا في بلدنا بالفعل، بدءا بالكنيست وانتهاء برياض الأطفال".

ومن ناحية أخرى، وبناء على إيعاز من رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وافق وزراء الحكومة على تقليص حجم التواجد الفعلي في مكان العمل لدى القطاع الحكومي والعام لنسبة 50 بالمئة.

وكجزء من القرار، سيجوز للمدراء العامين للوزارات الحكومية ولمدراء الوحدات التابعة لها، طالما كان الأمر مطلوبا، الموافقة على مكوث نسبة أعلى من الموظفين، رهنا بتقديم مبررات لمفوض خدمات الدولة وإبلاغه عن ذلك.