وألقى بوتن باللوم على الغرب في تصعيد حدة التوتر في أوروبا، قائلا‭‭‬‬ إنه قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ.

وقال الرئيس الروسي، متحدثا إلى كبار المسؤولين العسكريين، إن روسيا سترد "بالشكل المناسب" على أي اعتداء غربي وستواصل تطوير جيشها.

وأضاف: "كما ستتخذ روسيا تدابير عسكرية تقنية مناسبة ردا على الخطوات غير الودية للولايات المتحدة".

وتابع: "إذا ما تحركت البنية التحتية للناتو أبعد من ذلك وظهرت في أوكرانيا فسيختزل زمن تحليق الصواريخ إلى موسكو إلى 7-10 دقائق، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى 5 دقائق".

وحشدت روسيا عشرات الجنود على حدودها مع أوكرانيا، مطالبة حلف شمال الأطلسي بعدم قبول الجمهورية السوفيتية السابقة عضوا به وضمان عدم نشر أي أسلحة أو قوات هناك.

وتعتبر موسكو أن أمنها القومي سيكون في خطر في حال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق أن اتصالات بين موسكو وواشنطن، قد بدأت لبحث الضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو، وإن من الممكن توصل الطرفين إلى تفاهم بهذا الشأن.