وذكر محمد تقي إيراني لوكالة أنباء فارس: "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة"، حسبما نقلت "رويترز".

واستؤنفت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه أميركا قبل ثلاث سنوات، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.

يشار إلى أن روسيا كانت قد شيدت محطة بوشهر، وزودته بمفاعل ينتج نحو 1000 ميغاواط من الطاقة، وتسلمته إيران رسميا في سبتمبر 2013 بعد أعوام من التأخير.

وفي 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط، بينما تشير التقديرات الى أن إنجاز العمل فيهما سيتطلب 10 أعوام.