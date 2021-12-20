وسيكون منع سفر الإسرائيليين والسكان إلى الولايات المتحدة في حال أقر مهمة بالغة التعقيد للحكومة، نظرا لوجود مئات الآلاف ممن يحملون الجنسيتين وللعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مؤتمر صحفي عقب جلسة للحكومة، إن إسرائيل تشهد موجة تفش خامسة لـ"كوفيد 19"، وتابع: "لقد وصل المتحور أوميكرون ويتفشى بسرعة".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن قبل الجلسة أنه سيواصل منع السفر لتجنب مزيد من الإغلاق.

وقال بينيت: "وفرنا وقتا ثمينا لإسرائيل" من خلال تقييد السفر، فور اكتشاف المتحور الجديد الشهر الماضي في جنوب إفريقيا.

وأضاف أن "الدول الأوروبية إما في حالة إغلاق وإما تسير نحوه"، مشددا على أن "الوقت ينفد" بالنسبة لإسرائيل.

ووافق أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الأحد، على توصية سابقة لوزارة الصحة، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى فرنسا وإيرلندا والنروج وإسبانيا وفنلندا والسويد، كما كانت إسرائيل أضافت كل من بريطانيا والدنمارك إلى قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا إلى جانب معظم دول إفريقيا.

كذلك، أوصت وزارة الصحة أيضا بإعلان كل من كندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا دولا حمراء يمنع السفر لها، وتنتظر هذه التوصية موافقة الحكومة.

ويتوجب على المواطنين والمقيمين في إسرائيل الموجودين حاليا في الخارج الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع بعد عودتهم من السفر، إذا وصلوا من دول مصنفة حمراء.

ويمكن منح أذون دخول خاصة للأجانب القادمين من دول حمراء وذلك ضمن شروط معينة.

وسجلت إسرائيل حتى الجمعة 441 إصابة بالمتحور "أوميكرون".