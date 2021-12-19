وطالب خان الولايات المتحدة بـ"الفصل بين حركة طالبان والحاجة الملحة للإسراع في مساعدة الشعب الأفغاني".

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن "أكثر من نصف الشعب الأفغاني يعاني نقصا في التغذية"، مضيفا أن الأزمة الإنسانية "تتفاقم" في أفغانستان بسبب عدة عوامل.

وأوضح: "أكثر من نصف الشعب الأفغاني، نحو 22 مليون و800 ألف يعانون من نقص في التغذية. ملايين الأطفال يواجهون الموت بسبب سوء التغذية، وهذا الوضع يستمر ويتفاقم بسبب عدة عوامل".

وتشمل هذه العوامل، حسب قريشي، "الجفاف المستمر، وأعوام من النزاع، والحوكمة الضعيفة في البلاد، واعتمادها الكبير على المساعدات الخارجية".

وبدوره، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بـ"ضرورة بدء إرسال المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان"، محذرا من احتمال وصول الفقر بين الأفغان إلى نسبة 97 في المئة.

وقال: "ملايين الأطفال خارج المدارس، وقيمة العملة تتدهور والتجارة تتدهور أيضا، والاستثمارات غير متوفرة، وهناك حاجة لإرساء الاستقرار بالقطاع المصرفي الأفغاني لإنقاذ الشعب، وللسماح للمنظمات الدولية للاستجابة بطريقة فعالة".

وتابع: "الأسر الأفغانية لا تمتلك السيولة للحياة اليومية، فيما تستمر أسعار السلع بالارتفاع. المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 80 في المائة والسلع الأساسية غير متوفرة، وهناك تجميد للتحويلات المصرفية التي يعتمد عليها الشعب الأفغاني. وهناك احتمال بأن تصل نسبة الفقر في البلد إلى 97 في المائة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أهمية تقديم المساعدات للشعب الأفغاني، محذرا من أن انهيار الوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان "سيهدد السلم والاستقرار الدولي". كما أكد ضرورة مكافحة الإرهاب في أفغانستان والالتزام بضمان حقوق الإنسان.

ويأتي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي فيما طالبت الحكومة الأفغانية بمساعدات دولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وخلال اجتماع خاص بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، دعا نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان، شير محمد عباس، الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني.