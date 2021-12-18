وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية السبت أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 1800 بتوقيت غرينتش يوم 17ديسمبر بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16ديسمبر، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر.

وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.

هذا وأعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، السبت، حالة "حدث كبير" في العاصمة البريطانية جراء انتشار أوميكرون.

ويتم إعلان حالة "الحدث الكبير" عند وقوع أمر تنتج منه سلسلة عواقب خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة، والهدف من ذلك دفع السلطات في لندن إلى التكاتف ودعم بعضها البعض للحد من اضطراب الخدمات في المدينة.

وسبق أن أعلن خان حالة "حدث كبير" في لندن في 8 يناير الفائت عقب تفشي موجة إصابات بفيروس كورونا أيضا، لكنه عاد وألغاها بعد شهر مع انخفاض عدد الإصابات.

وقال خان: "ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون في أنحاء عاصمتنا أمر مقلق للغاية، لذا نعلن مرة أخرى حالة حدث كبير بسبب التهديد الذي يمثله كوفيد-19 على مدينتنا".

وأضاف: "من الصواب أن تعمل الوكالات الرئيسية في لندن معا بشكل وثيق لتقليل التأثير على مدينتنا، بما في ذلك المساعدة في حماية برنامج التلقيح الحيوي".