وتقود حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد "هجوما مضادا" منذ أسابيع لاستعادة أراض من متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي التي تقاتلها منذ نوفمبر 2020.

وقالت إدارة خدمة الاتصالات الحكومية، السبت، إن القوات "نجحت في السيطرة بشكل كامل على سانكا وسيرينغا وبلدات ولديا وحارا والكوبيا وروبيت وكوبو".

وقال في بيان نشر على صفحته على فيسبوك إن "قواتنا المتحالفة (...) تلاحق قوات العدو التي أفلتت من التدمير وهربت".

ومنذ نهاية أكتوبر أكد كل من الطرفين عن تحقيق تقدم كبير على الأرض، وتغيرت الجهة المسيطرة على بعض المدن مرات عدة.

واستولى المتمردون الأحد الماضي مرة أخرى على مدينة لاليبيلا الرمزية، التي تضم أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بعد 11 يومًا من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة عليها.