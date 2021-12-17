وذكر المسؤول: "إننا على استعداد لمناقشة المسائل الأمنية والاستراتيجية مع روسيا.. نجري محادثات مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وسنكون على اتصال بالحكومة الروسية بشأن الخطوات المقبلة قريبا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم، إن الولايات المتحدة اطلعت على المقترحات الروسية بشأن بدء محادثات لنزع فتيل أزمة أوكرانيا وإنها ستجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين وشركائها.

وكشفت روسيا يوم الخميس أنها على أتم استعداد لإرسال مفاوض حكومي "في أي لحظة" لبدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية التي تسعى إليها.

وقالت ساكي للصحفيين: "لن تكون هناك أية محادثات بشأن الأمن الأوروبي بدون حلفائنا الأوروبيين وشركائنا".

وأضافت: "لن نتنازل عن المبادئ الرئيسية للأمن الأوروبي، منها أن لجميع الدول الحق في تقرير مصيرها وسياساتها الخارجية، بعيدا عن أي تدخل خارجي".

وقالت أوكرانيا والولايات المتحدة إن روسيا حركت أكثر من 90 ألفا من قواتها باتجاه الحدود الأوكرانية وربما تكون مستعدة للغزو، وهو ما أنكرته موسكو.

وتقول روسيا إنها تشعر بأنها مهددة بسبب علاقات أوكرانيا المتنامية مع حلف شمال الأطلسي، وأن أوكرانيا تريد الانضمام للحلف، وإمكانية نشر حلف شمال الأطلسي لصواريخ ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية.