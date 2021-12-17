وقال مسؤولون فيدراليون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى عملية إيقاع سرية ضد جون موراي رو جونيور(63 عاما) من ولاية ساوث داكوتا، بعد أن طرد من وظيفته بسبب انتهاكات أمنية ولأنه تم تحديده على أنه تهديد داخلي محتمل.

وذكرت الحكومة أنه في إطار التحقيق، الذي جرى على مدى 8 أشهر منذ مارس 2020، تبادل رو أكثر من 300 رسالة بريد إلكتروني مع موظف سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي انتحل صفة عميل روسي.

وشارك رو التفاصيل التشغيلية حول الطائرات المقاتلة العسكرية الأميركية في بريد إلكتروني، وفي رسالة أخرى، قال: "إذا لم أتمكن من الحصول على وظيفة هنا، فسوف أذهب للعمل لدى الفريق الآخر"، وفقا لوثائق المحكمة.

ولا تشير سجلات المحكمة لوجود محام عن رو. ويقول ممثلو الادعاء إن رو عمل لما يقرب من 40 عاما كمهندس اختبار لمقاولي الدفاع وحمل تصاريح أمنية.

وتم فصله في مارس 2018 من شركة لم يذكر اسمها منخرطة في شؤون الطيران بعد أن قال المدعون إنه حاول إدخال ذاكرة تخزين ومضية (فلاش يو إس بي) إلى منطقة سرية وسأل عما إذا كان بإمكانه الحصول في الوقت نفسه على تصريح أمني حكومي أميركي وتصريح حكومي روسي.

بعد ذلك، تقول السلطات، إنه جري الاتصال به من عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تظاهر بأنه عميل للحكومة الروسية.

والتقيا في فندق في ساوث داكوتا، حيث قال رو إنه مهتم بالانتقال إلى روسيا وتقديم معلومات إلى حكومتها، وفقا لشهادة خطية من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.