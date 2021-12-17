ودعا الرئيس الأميركي مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعززة. وقال بايدن إن "الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقوا اللقاح"، محذّرا من فصل الشتاء سيحمل "المرض الشديد والموت" لغير الملقحين.

كما حذر وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع، الخميس، من أنّ المتحور أوميكرون لفيروس كورونا هو "أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم"، مؤكدين أن التصدي لهذا التهديد يتطلب "تعاوناً وثيقاً".

وقال وزراء الصحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنهم "قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات" بالمتحور الجديد.

وأضاف البيان أن "المفتاح" لمواجهة "وضع يتطور بسرعة كبيرة" يكمن في "تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى"، وكذلك في "مراقبة البيانات وتبادلها".

وكرر وزراء الصحة في الدول الصناعية السبع الكبرى "التزامهم (...) مكافحة الجائحة الحالية وبناء الدفاعات من أجل المستقبل".

وإذ أكد الوزراء في بيانهم أن "العمل معا هو أمر حاسم لمواجهة موجة أوميكرون التي تتفشى بسرعة كبيرة"، شددوا على أهمية "الوصول العادل إلى التشخيص وتسلسل الجينوم"، وكذلك إلى اللّقاحات والعلاجات.

وفي ما يتعلّق باللقاحات، شدد الوزراء على أهمية "حملات التحصين بالجرعات المعززة"، وكذلك على ضرورة أن تترافق هذه الحملات مع "فحوصات منتظمة" وإجراءات "غير صيدلانية".