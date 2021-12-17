وقال اللفتنانت كوماندور ماثيو كومر، المتحدث الإقليمي للبحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، إن موقع نشاط الدعم الأميركي في نابولي تم إغلاقه حوالي الساعة 6:25 مساء (17:25 بتوقيت غرينتش).

وأشار إلى أن سبب الإغلاق هو جود "تقارير عن إطلاق نار مسموع". ورُفع الإغلاق الساعة 8:12 مساء (19:12 بتوقيت غرينتش).

ولم يصب أحد بسوء. ويجري التحقيق في الحادث.

ويبلغ عدد قاطني المنشأة العسكرية الكائنة في المدينة الواقعة جنوبي إيطاليا ألفا شخص، وتشمل المنشأة أيضا مدرسة وبناية سكنية.