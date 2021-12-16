ورددت بعض المتظاهرات هتافات "طعام وظائف حرية!" فيما رفعت أخريات لافتات تطالب بتولي المرأة مناصب سياسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ورغم أن حركة طالبان التي تحكم أفغانستان حظرت التظاهرات، فإن السلطات منحت الإذن لتنظيم هذه المسيرة، التي أقيمت في جو بارد بعد أول تساقط للثلوج.

وحملت بعض النساء لافتات تردد شكاوى حركة طالبان بتجميد المجتمع الدولي المساعدات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وكانت طالبان، التي أعادت السيطرة على البلاد منتصف أغسطس، قد تعهدت بالحكم بطريقة "ديمقراطية" وأقل عنفا مما كانت عليه عندما كانت في السلطة خلال التسعينيات، لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الوظائف العامة والتعليم الثانوي.

ورغم حصولهن على الحق في التظاهر، الخميس، قالت بعض المشاركات إنهن ما زلن يخشين القادة الجدد.

وعند مفترق طرق، وقف مقاتلون من طالبان، وهم يحملون بنادقهم، لكن سمح للمسيرة بالاستمرار.

وقالت إحدى المتظاهرات التي تدعى شهيرة كوهيستان (28 عاما): "الخوف ما زال قائما، لكن لا يمكننا العيش في خوف. علينا أن نحارب خوفنا".