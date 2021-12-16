وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نحن نرفض بشكل قاطع هذه الاستنتاجات".

وقد أدانت محكمة برلين، يوم الأربعاء، هذا الروسي بقتل جورجي ينتمي إلى الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في وضح النهار في 23 أغسطس 2019، مؤكدة أن الجريمة نُفّذت بأمر مباشر من موسكو.

وفي أعقاب صدور الحكم، أعلنت ألمانيا طرد دبلوماسيَين روسيَين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيسكوف "هذا جزء من الحلقات المزعجة في علاقاتنا الثنائية، لكن نعتبر أن ذلك يجب ألا يؤثر أبدًا على احتمال إجراء حوار بين الرئيس (فلاديمير) بوتين والمستشار الألماني الجديد" أولاف شولتس.

من جانبها، ندّدت وزارة الخارجية الروسية الخميس بقرار "لا أساس له" و"منفصل تمامًا عن الواقع".

وأضافت الوزارة في بيان أن "برلين لا يجب أن يكون لديها أدنى شكّ بأن الطرف الروسي سيتخذ تدابير مضادة".

وكان الجورجي القيادي السابق للانفصاليين الشيشان قد قاتل ضد القوات الروسية بين 2000 و2004. وكان يعيش منذ 2016 مع عائلته في ألمانيا حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء.

كان القاتل على دراجة واقترب من ضحيته وأطلق النار عليه من الخلف مرتين بكاتم للصوت، قبل أن يرديه برصاصة من مسافة قريبة في رأسه، بحسب المدعي العام. وألقي لقبض عليه بالقرب من مكان الجريمة

وتنفي روسيا باستمرار أي تورط لها في القضية التي سمّمت العلاقات بين برلين وموسكو.