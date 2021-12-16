وقع الحادث في حوالي الساعة 11 مساء يوم الأربعاء في مدينة شياويي في مقاطعة شانشي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الفحم جنوب غرب بيكين.

ونقلت أسوشيتد برس عن حكومة شياويي في تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يجري ضخ المياه من المنجم، ومستوى المياه آخذ في الانخفاض.

ذكر التقرير أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص ويجري البحث عن آخرين على صلة بالحادث.

اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدل الوفيات المرتفع، لكن نقص الفحم هذا العام أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة التعدين.