وقال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وتم الكشف عن الإصابة بالمتحور مساء الأربعاء وهي لعامل بمستشفى في جاكرتا ليست له سابقة سفر إلى الخارج.

وأوضح الوزير أنه "لم يتبين حدوث أي انتقال محلي للعدوى حتى الآن، ولكن هناك خمس حالات يشتبه في إصابتها بأوميكرون، هي لإندونيسيين عادا مؤخرا من الولايات المتحدة وبريطانيا، وثلاثة صينيين يخضعون لحجر صحي في مانادو بسولاويسي الشمالية"، حسبما نقلت "رويترز".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سُجلت حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.