وقال المسؤول الروسي إن بلاده مستعدة لمناقشة تلك المقترحات التي قدمت لمساعدة وزير الخارجية الأميركية علانية.

وبيّن أوشاكوف أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن تطوير تلك الضمانات.

كذلك أشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن بلاده ستضع بكين تباعا في صورة التقدم المحرز في المفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية لروسيا.

وشدد أوشاكوف على أن الرئيس فلاديمير بوتن "أكد استعداد روسيا لبدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بشكل فوري، ويأمل أن ترد الولايات المتحدة والناتو بشكل إيجابي على ذلك".

وعن التمثيل الروسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال أوشاكوف، إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف سيقوم بهذه المهمة.

وكانت رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، قد حذرت روسيا الأربعاء من أن الكتلة لديها مجموعة من العقوبات الإضافية الجاهزة إذا قررت موسكو غزو جارتها أوكرانيا.

وعشية قمة الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة، قالت فون دير لاين إنه إلى جانب زيادة وتوسيع نطاق العقوبات الحالية، يمكن للاتحاد أن يتخذ "إجراءات غير مسبوقة ذات عواقب وخيمة على روسيا".

ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية إن روسيا نقلت 70 ألف جندي باتجاه الحدود الأوكرانية وتستعد لغزو محتمل في أوائل العام المقبل.

وتنفي موسكو أن لديها أي خطط لمهاجمة أوكرانيا وترفض مخاوف الغرب وتصفها بأنها تأتي في إطار حملة لتشويه سمعتها.