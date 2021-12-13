وبدأ الثوران يوم 19 سبتمبر، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إنه أطول من أي ثوران في لا بالما منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.

وكانت الحمم المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة. ويقول برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث، إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة، وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.