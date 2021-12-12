وأكد بيشير أن "هذا العدد سيتجاوز مئة"، واصفا سلسلة الأعاصير بأنها "الأكثر فتكا" في تاريخ كنتاكي. وبذلك، ترتفع الحصيلة الاجمالية في أنحاء الولايات المتحدة إلى نحو 93 قتيلا.

وقد ضرب كنتاكي إعصار قطع مسافة 320 كلم، بين الأطول مسافة التي تسجل في الولايات المتحدة.

في مايفيلد، المدينة التي دمرت جزئيا بسبب الكارثة، تتركز أنظار أجهزة الإنقاذ على مصنع شمع بعدما انهار سقفه بسبب شدة الرياح.

وقال بيشير إن نحو 110 موظفين كانوا يعملون فيه مساء الجمعة تحضيرا لأعياد نهاية السنة وتم إنقاذ 40 منهم.