وقال مايك فيلباك، قائد الشرطة بالمنطقة، للصحفيين، إن مصير عدد من الناس في المخزن الواقع في إدواردزفيل بولاية إيلينوي لا يزال غير معروف.

وكتب آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون، على تويتر، إن الشركة "في غاية الأسى لفقد" أفراد من عامليها، وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الإنقاذ.

وتجمع أهالي المفقودين أمام المخزن أملا في سماع أي نبأ عن ذويهم.

وقال فيلباك إن حوالي 50 عاملا كانوا في المخزن على الأرجح عندما اجتاحه "حدث متعلق بالطقس" حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة.

وضربت موجة مدمرة من الأعاصير ست ولايات أميركية مخلّفة موتا ودمارا لمنازل وشركات ومصانع على مسافة تمتد لأكثر من 200 ميل.