وأضافت أنالينا بيرلوك، على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم...بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية".

واعتبرت أنه بسبب ذلك العرض، فإن المفاوضات "عادت 6 أشهر إلى الوراء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن طهران "جادة" في محادثاتها النووية التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأضاف الرئيس الإيراني: "يمكن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا إذا قرر الطرف المقابل إلغاء الحظر (العقوبات)".

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووي، في العاصمة النمساوية، الخميس.

ويتنقل دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين جيئة وذهابا بين الجانبين، بسبب رفض طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.