وقال بايدن في تغريدة على موقع "تويتر" إنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا من أجل عن ناجين".

في غضون ذلك، رجح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، أن يرتفع عدد الضحايا إلى مئة، من جراء الأعاصير الأسوأ من نوعها في تاريخ الولاية.

وأعلن حاكم الولاية الأميركية، حالة الطوارئ، قائلا إن ما حصل لا يمكن وصفه، "ولا يشبه أي شيء رأيته من ذي قبل"، لأن الأعاصير دمرت كل ما في طريقها.

وقال مسؤولون إن الأعاصير التي امتدت على طول 200 ميل، حولت بيوتا ومنشآت صناعية إلى أنقاض، فيما تطايرت أجزاء منها إلى أماكن بعيدة.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من عشر مقاطعات في ولاية كنتاكي الأميركية تأثرت بالأعاصير المدمرة، فيما أكد حاكم الولاية الاستعانة بـ189 من عناصر الحرس الوطني لأجل التعامل مع الأزمة.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار، ليل الجمعة، في مناطق في عدة ولايات من بينها أركنساس وتينيسي وميزوري وإلينوي، حسبما ذكرت "رويترز".