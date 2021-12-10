وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس محادثات فيينا، متفائلا بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، قال المسؤول: "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أنه "لا تزال هناك 7 أو 8 نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق"، معتبرا أنها تمثل "نقاطا سياسية كبيرة".

في موازاة ذلك، ذكرت وكالة "نور نيوز" الإخبارية الإيرانية أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدتا اجتماعات إيجابية في فيينا، وأضافت أن التفاصيل بشأن نتائج هذه المحادثات ستعلن في وقت قريب.

وقالت الوكالة التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"بينما تستمر المحادثات النووية في فيينا، جرت محادثات بناءة بينالوكالة ومسؤولين إيرانيين في فيينا".

وأضافت "ستعلن التفاصيل قريبا"، وفقا لروتيرز.







