وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حصيلة ضحايا الهجوم من الأعلى في مالي، التي تتعرض قوات حفظ السلام فيها لأكبر عدد من الهجمات من بين قوات حفظ السلام الأممية الأخرى.

وأضاف أن العبوة انفجرت في منطقة باندياغارا وأصابت عربة تقل جنود حفظ سلام من توغو كانوا ضمن قافلة لوجستية تابعة للأمم المتحدة متجهة من دوينتزا إلى سيفاري.

كما ذكر أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس دعا سلطات مالي "إلى بذل كافة الجهود لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة على وجه السرعة".

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة يرسل تعازيه لأسر وحكومة وشعب توغو ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وبدأت هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة ضد جيش مالي عام 2015، وتصاعد انعدام الأمن مع شن هجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام الأممية في البلاد.