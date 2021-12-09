وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: " الولايات المتحدة مهتمة بشكل أكبر في كيفية عودة إيران للمفاوضات مقارنة مع موعد عودتها".

وأكد برايس أن إيران لا تزال رافضة للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الوقت "يضيق" أمام المفاوضات النووية معها.

وأوضح: "لا زلنا نؤمن بأن الديبلوماسية هي الخيار الأفضل والأكثر قابلية للاستمرار، لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، مؤكدة أنها تعتقد أن العودة المتبادلة للامتثال للاتفاق النووي مع إيران خيار قابل للتحقيق.

وتابع برايس: "نأمل أن تكون إيران جاهزة للتفاوض بنية حسنة عبر البناء على التقدم الذي حصل في جولات سابقة".

يشار إلى أن جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني ستعقد غدا في فيينا، مبرزة أن المبعوث الأميركي روبرت مالي سينضم لاحقا.