وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على تويتر إنه تم اعتقال المشتبه، إلا أنه لم يأت على ذكر أي تفاصيل عن المهاجم أو دافعه المحتمل.

واكتفى المسؤول الروسي بالقول إن الحادث وقع في جنوب شرق المدينة.

وأضاف: "الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجرحى".

وأوردت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" نقلا عن مصدر لن تسمه في جهات إنفاذ القانون، أن الرجل أخرج مسدسا وشرع في إطلاق النار بعد مشادة مع حارس أمن طلب منه وضع كمامة، وهو أمر إلزامي.

كما نقلت تاس عن شهود عيان قولهم إن فتاة تبلغ من العمر 10 أو 11 عاما من بين الجرحى.