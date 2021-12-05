وتغلب الراحل دول على إصابات خطيرة لحقت به في الحرب العالمية الثانية، وصار شخصية بارزة في الحياة السياسية الأميركية بأن شغل طويلا مقعدا في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري من ولاية كانساس، وكان مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 1996، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح.

وأعلنت مؤسسة "إليزابيث دول" وفاة الرجل الذي يُقال إنه معروف بخفة ظل تراوحت بين إنكار الذات والسخرية اللاذعة.

وأعلن دول في فبراير الماضي أن فحصا طبيا أثبت أنه مريض في مرحلة متقدمة بسرطان الرئة، مضيفا أنه سيبدأ العلاج.

وقالت المؤسسة في بيان على تويتر "بقلوب يعتصرها الألم نعلن أن السناتور روبرت جوزيف دول توفي في وقت مبكر هذا الصباح"، مضيفة أن دول "خدم الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاص 79 عاما".

وسعى دول ثلاث مرات لشغل منصب الرئيس، وفاز بترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة على المنصب في عام 1996، لكنه خسر أمام الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون.

وكان دول مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مع الرئيس جيرالد فورد في عام 1976، لكنهما خسرا أمام المرشح الديمقراطي جيمي كارتر ونائبه والتر مونديل.

وقطع دول، المعروف بإشارته إلى نفسه بأنه الشخص الثالث، رحلة أميركية تقليدية من فقر الكساد الكبير في الثلاثينيات، مرورا بميدان القتال في الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى أروقة السلطة الأميركية.