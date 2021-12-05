وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول إعادة العمل بالاتفاق النووي يوم الجمعة، وقال الجانبان إنهما سيستأنفان التفاوض الأسبوع التالي، في حين عبر مسؤولون غربيون عن استيائهم من المطالب الكثيرة لطهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله "من الواضح الآن أن إحجام واشنطن عن رفع العقوبات تماما هو التحدي الرئيسي أمام تقدم المحادثات".

وأضاف "نعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت الحكومة الأميركية عن حملتها لممارسة أقصى الضغوط، وأبدت الأطراف الأوروبية بشكل جاد مرونة وإرادة سياسية في المحادثات".

وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل الماضي، بهدف إعادة طهران وواشنطن إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل ثلاث سنوات.

لكن المحادثات توقفت بعد انتخاب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي يحسب على المحافظين، في يونيو الماضي.