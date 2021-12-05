وقال الحبر الأعظم أمام مهاجرين في المخيم، الأحد، إن البحر الأبيض المتوسط "أصبح مقبرة باردة بدون الحجارة التذكارية على القبور. هذا الحوض الكبير من المياه مهد العديد من الحضارات، يبدو الآن مرآة للموت. من فضلكم، لنوقف غرق الحضارة هذا".

وزار البابا فرنسيس مخيم المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، الأحد، لتسليط الضوء على محنة اللاجئين والدعوة إلى دمجهم في أوروبا.

وكان في استقبال البابا عائلات وعدد كبير من الأطفال المهاجرين، عندما وصل هذا المخيم، الذي يضم نحو 2200 طالب لجوء يعيشون في ظروف صعبة، حسبما ذكرت "فرانس برس".