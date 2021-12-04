وأعلنت الحكومة أمس إلزام رواد المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة بإظهار ما يفيد بحصولهم على تطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس، أعلنت السلطات أمس أن كوريا الجنوبية ستشترط إخضاع جميع المسافرين القادمين إليها لحجر صحي مدته عشرة أيام، على أن تسري تلك الإجراءات لمدة أسبوعين، موقفة إعفاء من الحجر كانت قد منحته للحاصلين على تطعيم كامل.

وتكافح كوريا الجنوبية أسوأ موجة إصابات منذ يوليو، عندما كان عدد الحالات اليومية أقل من 2000. وتجاوز عدد الإصابات 5000 للمرة الأولى هذا الأسبوع، فيما زاد الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وحصل 91.7 بالمئة من السكان البالغين على جرعات التطعيم كاملة. وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 467907 إصابات و3809 وفيات منذ بدء الجائحة.