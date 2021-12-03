وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي "لا يمكننا أن نسمح لسلسلة العدوى التي تنتشر في بلادنا بالاستمرار بوتيرتها الحالية".

وأضاف أنه مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال أكثر من غيرها، سيتم فرض استخدام الكمامات من سن السادسة.

وتلزم السلطات حاليا كل من تجاوز سن العاشرة استخدام الكمامة.

وسيتم تقديم موعد إغلاق المدارس الابتدائية في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة أسبوعا.

ولكن سيظل بوسع الحانات والمطاعم في بلجيكا، مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ممارسة نشاطها حتى الساعة 11مساء.