الإحصاءات التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة الأمراض أفادت بأن البلاد سجلت 74352 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد -19 يوميا و390 حالة وفاة إضافية.

وفقا لحسابات معهد روبرت كوخ، فإن نحو 925800 شخص في ألمانيا يعدون بين المصابين بالفيروس.

وأشار شبان إلى أن عدد السكان الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح وأصيبوا بالعدوى ويعانون من أعراض مرضية خطيرة أعلى بكثير المصابين والمصابين بأمراض خطيرة أعلى بكثير من أقرانهم الذين تلقوا اللقاح.

قال للصحفيين في برلين: "لو تم تطعيم جميع الألمان البالغين، لما كنا في هذا الوضع الصعب".

تصريحات شبان جاءت بعد يوم من إعلان قادة فيدراليين ورؤساء الولايات عن قيود جديدة صارمة تستهدف من لم يتلقوا اللقاح بشكل كبير، وتمنعهم من دخول المتاجر والمطاعم وأماكن التجمعات الرياضية والثقافية غير الضرورية.

كما تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون للبرلمان، لجعل تلقي اللقاح إلزاميا.

كان شبان- الذي سيغادر منصبه الأسبوع المقبل على الأرجح، مع تولي الحكومة الألمانية الجديدة من تيار يسار الوسط، مقاليد الأمر- قد عارض التطعيم الإجباري وأوضح الجمعة أنه سيصوت ضد الإجراء.

نحو 68.8 بالمئة من مواطني ألمانيا تلقوا جرعة لقاح كاملة، بينما أعلنت الحكومة في وقت سابق أن الحد الأدنى المستهدف للتطعيم هو 75 بالمئة.

كان أكثر من مليون مواطن تلقوا جرعات اللقاح في يوم واحد، للمرة الأولى منذ الصيف الماضي.