وأظهرت لقطات تلفزيونية حية بثتها قنوات إخبارية الرجل وهو يستسلم للشرطة خارج السياج المحيط بمجمع الأمم المتحدة في الجانب الشرقي من مانهاتن.

وكتبت إدارة شرطة نيويورك على موقع تويتر: "الرجل محتجز الآن ولا يوجد تهديد للعامة".

وجرى إغلاق مجمع الأمم المتحدة مؤقتا، الخميس، في الوقت الذي كانت تتعامل قوات الشرطة مع الحادث.

وقبل أن يقوم بتسليم نفسه، سار الرجل جيئة وذهابا بالقرب من السياج وألقى عدة دفاتر ملاحظات على رصيف المشاة والتي أخذها رجال شرطة يرتدون دروعا واقية ثقيلة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، إنه بالتوازي مع تحويل حركة المرور من المنطقة، حاولت الشرطة فتح حوار مع الرجل الذي بدا أنه في الستينيات من عمره.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "ليس لدينا أي مؤشر على الإطلاق على أن هذا الشخص موظف أو موظف سابق أو مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأمم المتحدة".

وأضاف دوجاريك أن إغلاق المجمع الذي كان كلِّيَّا في البداية خُفف بشكل جزئي في أول الظهيرة مع إعادة فتح مدخل منفصل.