ودعا الرئيس الأميركي المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "فورا".

وبدورها، قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الأربعاء، إنه "لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد"، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المنظمة الدولية، قوله: "تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة".

وأضاف: "نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وتابع: "ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين"، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".