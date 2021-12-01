فقد رصدت نيجيريا أول حالة إصابة بـ"أوميكرون"، في عينة جمعتها في نوفمبر، قبل أسابيع من تنبيه جنوب إفريقيا العالم إلى هذا المتحور الأسبوع الماضي، حسبما أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في البلاد، الأربعاء.

وتضاف نيجيريا بذلك إلى قائمة تضم أكثر من 20 دولة سجلت حالات إصابة بهذا المتحور، مما أدى إلى حظر سفر في أماكن عدة بالعالم.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا في بيان صادر عن مديره العام، إن التسلسل الجيني للحالات الإيجابية المصابة بـ"كوفيد 19" في نيجيريا، حدد 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" بين قادمين من جنوب إفريقيا.

وصل المسافرون الذين لم تحدد هويتهم إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الأسبوع الماضي.

وحث مركز السيطرة على الأمراض مسؤولي الولايات والمواطنين عامة على أن يظلوا في حالة تأهب، ودعا إلى تحسين عمليات الاختبار وسط مخاوف من أن قدرات الاختبار المنخفضة في نيجيريا قد تصبح التحدي الأكبر في مواجهة المتحور الجديد.

يشار إلى ان قدرات اختبار الفيروس منخفضة في العديد من الولايات، وحتى في العاصمة أبوجا.