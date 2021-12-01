وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "في الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا خططها لشن عمل عسكري محتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية".

وأضاف الوزير الأميركي أن "واشنطن قلقة بشدة من أدلة على تحضير روسيا خططا، لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "الخطط الروسية تشمل جهودا لزعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل، بجانب عمليات عسكرية ضخمة".