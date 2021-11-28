ضربت العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم "أروين"، أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية بشكل خاص، مما تسبب في إغلاق الطرق وتأخر القطارات وانقطاع التيار الكهربائي وأمواج عالية.

ولقي 3 رجال حتفهم، رجل في كل منطقة متضررة، بسبب سقوط أشجار.

على الرغم من أنه يبدو أن أسوأ ما في العاصفة قد انتهى، فقد تم توجيه النصح للسكان بتوخي الحذر من السفر السبت، حيث أبلغت شبكات القطارات عن تعطل بعض خدماتها وسط رياح لا تزال شديدة وتساقط ثلوج كثيفة.

وقال ستيف رامسدال، كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية إن "العاصفة أروين أنتجت بعض الرياح القوية بشكل خطير خلال الليل، حيث سجلت هبات رياح تجاوزت 90 ميلا في الساعة".

وأضاف أن "الرياح القوية ستتحرك جنوبا عبر المملكة المتحدة خلال اليوم، وستضعف تدريجيا".