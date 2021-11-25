وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "لدينا كل التوقعات بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا ستستمر لتكون وثيقة وفعالة بشكل كبير".

وأضاف أن العلاقات الأميركية الألمانية "مبنية على القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع المتحدث: "نتطلع إلى العمل مع الحكومة الألمانية الجديدة بشأن أهدافنا المتمثلة في تعزيز الشراكة عبر الأطلسي وزيادة التعاون مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي ورفع مستوى طموح علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وبعد شهرين من فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي-الاتحاد الاجتماعي المسيحي برئاسة أنغيلا ميركل في الانتخابات العامة، تم التوصل إلى خريطة طريق مع حزب الخضر والليبراليين ينصب بموجبها وزير المال أولاف شولتس (63 عاما) مستشاراً بعد 16 عاماً من سيطرة يمين الوسط بقيادة ميركل، التي قادت البلاد خلال أربع ولايات رئاسية أميركية.

وتحركت إدارة الرئيس جو بايدن بسرعة لبناء علاقات وثيقة مع ألمانيا، بما في ذلك التنازل المثير للجدل عن العقوبات المفروضة على خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وكانت علاقة ميركل متوترة مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قلل من شأنها علانية وانتقد ترحيبها بالمهاجرين.