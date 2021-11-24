وقال كريس هيبكنز،‭‭ ‬‬الوزير المكلف بملف كوفيد-19، في مؤتمر صحفي، إن النيوزيلنديين الذين حصلوا على اللقاح بالكامل والموجودين في أستراليا يمكنهم العودة إلى البلاد من دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي اعتبارا من 16 يناير المقبل.

وأضاف أن النيوزيلنديين الذين جرى تطعيمهم بالكامل، وغيرهم من المسافرين من جميع البلدان الأخرى، يمكنهم البدء في السفر إلى نيوزيلندا من دون الحجر الصحي اعتبارا من 13 فبراير المقبل.