وقالت شرطة واكيشا، حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر فيسبوك "نؤكد مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية" وفقا لفرانس برس.

وأشارت شرطة واكيشا إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق.

ووقع الحادث الأحد في الساعة 10:30 مساء بتوقيت غرينتش، في واكيشا، حيث ينظم عرض بمناسبة عيد الميلاد سنويا.

وقال قائد الشرطة دان تومسون خلال مؤتمر صحفي "كان عرض الميلاد في واكيشا جاريا عندما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الحواجز من الجانب الغربي متجهة إلى الشارع الرئيسي"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف "صدمت السيارة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وثمة جرحى أيضا جراء الحادث".

وكان قائد الشرطة دان تومسون قال، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن هناك "قتلى"، فيما أشار مسؤولون محليون أيضا إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نقلوا إلى المستشفيات.

وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن السيارة الحمراء تسرع باتجاه المتجمعين، حيث فتحت الشرطة النار عليها أثناء اصطدامها بحواجز الشوارع.

وأضاف تومسون أن الشرطة عثرت على السيارة والشخص المشتبه بارتكابه الحادث.

وأفاد شاهد عيان: "رأينا سيارة دفع رباعي.. بأقصى سرعة على طول طريق. بعد ذلك سمعنا صوتا مدويا وصراخا يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".